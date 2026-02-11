Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk: 'Şehirler betonla değil, medeniyet tasavvuruyla dönüşür'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Kayseri ve Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mevcut şehirleşme anlayışının yalnızca fiziksel dönüşüme odaklandığını belirten Öztürk, gerçek dönüşümün kültürel ve toplumsal bir perspektifle mümkün olabileceğini vurguladı.

Öztürk, şehri büyütmek ile şehri dönüştürmenin aynı şey olmadığını ifade ederek, “Yapı inşa etmek ile medeniyet kurmak birbirinden bütünüyle farklıdır. Bir medeniyet tasavvuru olmadan yalnızca binaları yenilemek en fazla yapı güvenliği sağlar; fakat bir kenti dönüştürmez, onu medeniyetle buluşturmaz” ifadelerini kullandı.

Modern şehirleşme anlayışının dayattığı modelin sorgulanmadan benimsendiğini belirten Öztürk, bir şehrin ruhunun sadece betonla değil, o topluma ait değerler, kültür ve kök paradigmayla şekillendiğini söyledi. Üniversitelerde dahi gençleri kendi medeniyet köklerinden uzaklaştıran ve birbirinin taklidi yapılar üretmeye yönlendiren bir anlayışın yaygın olduğunu ifade eden Öztürk, bunun özgün şehir tasavvurunun önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getirdi.

Batı merkezli modern şehirleşme modelinin yaklaşık yetmiş-seksen yıldır Türkiye’de uygulandığını hatırlatan Öztürk, bu modelin toplumsal etkilerine dikkat çekti. Çok katlı ve yoğun yapılaşmanın bireyleri kalabalıklar içinde yalnızlaştırdığını belirten Öztürk, komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını ve toplumsal bağların gevşediğini söyledi. Anonimleşen yaşam alanlarının suç ve gayrimeşru faaliyetlerin daha kolay gizlenebildiği mekânlara dönüştüğünü ifade etti.

Bugün gelinen noktada asıl sorulması gerekenin “Ne yapıyoruz, ne yapmalıyız ve nerede duruyoruz?” sorusu olduğunu belirten Öztürk, toplumda yaygınlaşan bir “çaresizlik sendromu” bulunduğunu savundu. Mevcut yapıya yalnızca estetik dokunuşlar eklemenin çözüm olmadığını vurgulayan Öztürk, “Daire büyüklüklerini ya da cephe tasarımlarını değiştirmek şehirdeki yaşam kültürünü dönüştürmez. Şehir, içinde yaşayan insanı dönüştürür; ancak bu dönüşüm bilinçli bir medeniyet tasavvuruna dayanmadığında kimliksizleşme kaçınılmaz olur” diye konuştu.

Gerçek şehirleşmenin yalnızca fiziksel mekân üretmek olmadığını ifade eden Öztürk, insanı, toplumu ve kültürü birlikte inşa eden bir yaklaşım gerektiğini söyledi. Anahtar Parti’nin bu anlayışı temsil ettiğini belirten Öztürk, “İhtiyaç duyduğumuz şey yeni binalar değil; kökleriyle barışık, insani ölçüyü merkeze alan ve toplumsal hayatı güçlendiren bir şehir anlayışıdır. Daha iyisi mümkündür ve bu ancak zihniyet değişikliğiyle gerçekleşebilir” açıklamasını yaptı.