Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk'ten esnaf ziyareti

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Eski Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Öztürk, 'Biz siyaseti makamdan değil sahadan, vaatten değil çözümden yapıyoruz.

Üretenin önünü açan, esnafı yük değil ülkenin omurgası olarak gören bir anlayışla buradayız. Anahtar Parti; Esnafı ezen değil destekleyen, bürokrasiyle oyalayan değil işini kolaylaştıran, günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir Türkiye’nin anahtarıdır. Kayseri’nin gücü sanayisinde, Türkiye’nin gücü üreten insanındadır. Bu düzen değişecek. Çünkü anahtar bizde” dedi.


Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Eski Sanayi bölgesindeki esnaflar ile bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Öztürk yaptığı açıklamada, “Kayseri’de emeğin, üretimin ve alın terinin kalbi Eski Sanayi’deydik. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı olarak; bu şehrin çarklarını döndüren, krizlere rağmen ayakta kalan sanayi esnaflarımızı ziyaret ettik. Biz siyaseti makamdan değil sahadan, vaatten değil çözümden yapıyoruz. Üretenin önünü açan, esnafı yük değil ülkenin omurgası olarak gören bir anlayışla buradayız. Anahtar Parti; Esnafı ezen değil destekleyen, bürokrasiyle oyalayan değil işini kolaylaştıran, günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir Türkiye’nin anahtarıdır. Kayseri’nin gücü sanayisinde, Türkiye’nin gücü üreten insanındadır. Bu düzen değişecek. Çünkü anahtar bizde” ifadelerini kullandı.

