Anahtar Parti Kayseri Teşkilatı tarafından eğitim programı düzenledi



Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı, teşkilat içi kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim program düzenledi. Eğitim programında konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, “Bu nitelikli eğitimlerle hem teşkilatımızın bilgi ve becerisini artıracağız hem de sahada çalışmalar esnasında ciddi anlamda bilgili, dolu dolu ve doğrudan vatandaşlara ulaşabilen bir yöntemi üyelerimize kazandıracağız” dedi.

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, İletişimden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Zaim Mehmet Şıhlıoğlu, Eğitimden Sorumlu Kurumsal İşler Başkan Yardımcısı Mehtap Nazan Göktaş ve parti üyeleri katıldı.

Eğitim programı kapsamında Eğitimden Sorumlu Kurumsal İşler Başkan Yardımcısı Mehtap Nazan Göktaş tarafından ‘Protokol ve Temsilin Gücü’, İletişimden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Zaim Mehmet Şıhlıoğlu tarafından ise ‘Siyasal İletişim Propaganda ve Medya’ konularında partililere eğitimler verildi.

Programda konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, “Bugün teşkilatımız için kıymetli bir gün. Teşkilat Başkan yardımcılarımız nitelikli bir eğitim için Kayseri’deler. Bugün aynı zamanda ‘Sözümüz Kayseri Derdimiz Memleket’ sloganımızın tescilini alıp kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün aynı zamanda bir de seçim müziğimizi paylaşacağız. Bu nitelikli eğitimlerle hem teşkilatımızın bilgi ve becerisini artıracağız hem de sahada çalışmalar esnasında ciddi anlamda bilgili, dolu dolu ve doğrudan vatandaşlara ulaşabilen bir yöntemi üyelerimize kazandıracağız. Bu anlamda özellikle Teşkilat Başkanımız Tahir Keskinkılıç’a teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri halkına hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Başkan Öztürk, oran olarak üye sayısını en çok artıran parti olduklarını da belirterek, “Yargıtay geçtiğimiz günlerde siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Biz de Anahtar Parti olarak 142 bin üyeye ulaşan ancak geçtiğimiz bir sene içerisinde yüzde 235 artış sağlamış olan bir partiyiz. Aslında geçtiğimiz 6 ay ve bu 6 ay olarak üye sayısını en çok artıran partiyiz. Ama tabi ki yeni bir parti olmamız dolayısıyla 142 bin sayısındayız ama bu şu demek; Düşünün daha kurulalı 18 ay olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin üye sayısı olarak 6’ncı partisiyiz, anketlerde de beşinci olarak çıkıyoruz. Bu şunu gösteriyor, Türkiye artık seçimini Anahtar Parti’den yana kullanmış durumda. Alternatif olarak daha iyisini mümkün eden, akıl, ahlak, adalet ve liyakatli insanlarla ülkenin dertleri ve problemlerine çözüm üretmeye gayretinde olan Anahtar Parti’yi muhalefet içerisinde tercih edilebilir noktasında hattını oluşturmuş durumda. Bu bizim için büyük bir umut veriyor ve ciddi bir sorumluluk getiriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde saha çalışmalarımızda bu eğitimlerin farkını halkımız bizzat hissedecektir” ifadelerini kullandı.