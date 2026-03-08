Anahtar Parti Kayseri teşkilatı vatandaşla iftar programında bir araya geldi

  • Haberler
Anahtar Parti Kayseri il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk’ün ev sahipliğinde il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Program birlik, dayanışma ve birlikte yürütülen siyasi mücadelenin önemine vurgu yapan mesajlarla sona erdi. 
Anahtar Parti Kayseri teşkilatı tarafından milletle iç içe siyaset anlayışıyla Kayseri’de çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

