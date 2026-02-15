Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Keskinkılıç, 'Kayseri'yi yuvam gibi görüyorum'

Anahtar Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç Kayseri’ye geldi. İlçe Başkanlıklarına ve İl Başkanlığına ziyarette bulunan Başkan Keskinkılıç, Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Başkan Keskinkılıç’ın açıklamalarının ardından yeni üyelere mazbatası verildi ve rozetleri takıldı. Başkan Keskinkılıç, 63 bin üyenin 4 ayda 120 bine çıktığını ve Kayseri’yi evi gibi gördüğünü ifade ederek, “63 bin üyemiz vardı, 120 bine çıktı. Dolayısıyla bu şu demek; 4 ayda evet biz sahaya indik, bütün teşkilatlar sahaya indi. Dolayısıyla hani bekleyelim, Yavuz Başkanımızın da bir mirası var, siyasi mirası var, onun üzerinden nasıl olsa bir başarı oluşur diyerekten durmadık. Teşkilat başkanlığı görevi temsil makamıdır. Oturursunuz makamınıza, ağırlar uğurlarsınız insanları. Ben Genel Merkez’de bir gün hariç, o da Divan Toplantısı olursa, MYK Toplantısı olursa bir gün duruyorum; diğer günler tamamen sahadayım. Yani sahada insana dokunmak, teşkilata güç vermek daha kıymetli. Zaten böyle büyüyor her şey. Şu an bizim yaptığımız şey sistem kurmak. Sahada olmamızın sebebi bu. Siyaset farkındaysanız her şeyi bozdu. 23 yıl dile kolay çok uzun bir zaman. Dolayısıyla bu bozulmuşluğa itirazla, ahlaklı bir itirazla bugün buradayız. Yarın tüm şehir, memleket derken iktidarla buluşma imkanı kuvvetle muhtemel. Güçlü bir teşkilat, güçlü bir Kayseri, güçlü bir ivme yakalamış bir Kayseri teşkilatı benim elimi rahatlatır. Teşkilat başkanının memleketi bu şekilde diye ben açıkçası bundan çok mutlu olurum. Bu yüzden özel bir ilgim her zaman için Kayseri’ye olacaktır. Fakat kendim gelip gördüğüm için açıkçası evim gibi görüyorum, yuvam gibi görüyorum. Bundan sonra daha sık inşallah buluşacağız. Biz 6. aya geldiğimizde Allah nasip ederse 200-250 bin bandında bir üye sayısına ulaşm