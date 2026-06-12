ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı

Kayseri'de, Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm İl Seçmesi müsabakaları başladı.

ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı

Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, farklı branşlarda mücadele eden atletler il birinciliği elde edebilmek için piste çıktı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde illerini temsil edebilmek adına kıyasıya yarıştı. Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde devam eden seçmelerde dereceye giren sporcular, ilerleyen aşamalarda Kayseri'yi temsil etme hakkı kazanacak. Müsabakalar boyunca sporcuların performansları ilgiyle takip edilirken, organizasyonun gün boyu sürmesi bekleniyor. Sporculara ve antrenörlerine başarılar dilendi.

Haber Merkezi

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