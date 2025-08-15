  • Haberler
  • Spor
  • ANALİG Basketbol İkinci Etap 2'inci Grup müsabakaları başladı

ANALİG Basketbol İkinci Etap 2'inci Grup müsabakaları başladı

Kayseri'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol 2'nci Etap 2'nci Grup müsabakaları başladı.

ANALİG Basketbol İkinci Etap 2'inci Grup müsabakaları başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen  (ANALİG) Basketbol 2’nci Etap Müsabakaları Kayseri’de yapılıyor. Bugün başlayan müsabakalar Atatürk Spor Salonu ve Talas Spor Salonu’unda oynanıyor. Müsabakalarda 10 ilden 8 erkek, 8 kız olmak üzere 16 takım katılıyor. Kayseri Kız Basketbol İl Karması ve Kayseri Erkekler Basketbol İl Karması gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşmalar yapılan seremoni ile başladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Kayseri’de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
AK Partili Çopuroğlu, 'Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz'
AK Partili Çopuroğlu, “Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz”
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
İYİ Partili Yücel: 'Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor'
İYİ Partili Yücel: “Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!