ANALİG Basketbol İkinci Etap 2'inci Grup müsabakaları başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen (ANALİG) Basketbol 2’nci Etap Müsabakaları Kayseri’de yapılıyor. Bugün başlayan müsabakalar Atatürk Spor Salonu ve Talas Spor Salonu’unda oynanıyor. Müsabakalarda 10 ilden 8 erkek, 8 kız olmak üzere 16 takım katılıyor. Kayseri Kız Basketbol İl Karması ve Kayseri Erkekler Basketbol İl Karması gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşmalar yapılan seremoni ile başladı.