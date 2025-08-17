ANALİG Basketbol İkinci Etap 2'inci Grup müsabakaları sona erdi

  • Haberler
Kayseri ev sahipliğinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol 2'nci Etap 2'nci Grup müsabakaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen (ANALİG) Basketbol 2’nci Etap Müsabakaları Kayseri’de yapıldı. Cuma gün başlayan müsabakalar Atatürk Spor Salonu ve Talas Spor Salonu’unda bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Müsabakalarda 10 ilden 8 erkek, 8 kız olmak üzere 16 takım yer aldı. Müsabakalar hakkında açıklama yapan, Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, “Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol 2’nci Etabına ev sahipliği yapıyoruz. Üç gün süren müsabakalar bugün sona eriyor. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde 1’inci Etabı geçen 10 ilden 8 erkek, 8 kız olmak üzere 16 takım Kayseri’de Türkiye Finalleri vizesi almak için mücadele etti. Gruplarında ilk 2’ye giren takımlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek” dedi.

