ANALİG Judo 1. Etap 4. Grup Müsabakaları tamamlandı
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo 1. Etap 4. Grup Müsabakaları, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Organizasyon boyunca farklı sıkletlerde mindere çıkan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda başarılı sporcular madalya almaya hak kazandı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları, Spor Faaliyetleri Birimi personeli ile federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi. Yetkililer, organizasyonda derece elde eden sporcular ile emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek, sporculara gelecek müsabakalarda başarı dileklerini iletti.