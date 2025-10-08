ANAMOB 2025 Fuarı Kapılarını Açtı: Mobilya Sektörünün Kalbi Kayseri'de Atıyor!

Fuar, 72 ülkeden 450 firmanın katılımıyla gerçekleşti ve açılış törenine yerel protokol üyeleri katıldı.

Fuarın açılışında, Kayseri’nin üretim gücü ve ihracat potansiyeli vurgulandı. Fuarın organizatörleri, “Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 72 ülke, 180 katılımcı ve 450 marka ile mobilya sektörünün kalbi bu hafta Kayseri’de atıyor. Tüm Kayseri halkını bu önemli fuara davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Mobilya Sanayiinde, Asıl Olay Kayseri’de!” sloganıyla düzenlenen ANAMOB 2025 Fuarı, nihai tüketicilerden büyük şirketlerin satın almalarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap ediyor. Fuarda gerçekleştirilen B2B görüşmeler sayesinde Türk mobilya sektörünün ihracat potansiyeline yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca, Kayseri’nin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın mobilya üretiminde öncü şehirlerinden biri olduğu belirtildi. Bu fuar, Kayseri’nin mobilya sektörü açısından ne denli önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.