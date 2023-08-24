Anatolia MTB Stage Races İncesu etabı yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Spor A.Ş. katkılarıyla yapılan etaplı dağ bisiklet yarışı “Anatolia MTB Stage Races” İncesu İlçesi’nde yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu. Yarışların İncesu’nun tanıtımına katkı olacağını belirten İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Muazzam uluslararası bir organizasyonun bir etabı İncesu'da. Pedalların ritmi, uluslararası bu organizasyon üç etaptan ibaret. Birinci hesabı Kayseri etabı ve dolayısıyla da ev sahipliğinin İncesu olarak biz yapıyoruz. İkinci etabı Nevşehir, üçüncü etabı da Kırşehir. 30 ülkeden 110 sporcunun iştirak edeceği muazzam bir yarışma. Tabii biliyorsunuz İncesu kadim bir şehir. Tarihi kervansarayımız, camimiz, hamamımızın yanından başlayan parkur, tarihi Rum evlerinin içerisinden geçmek suretiyle Derebağ Kanyonu'nun içerisinden inişe varacak. Tabii bu bir hız yarışı. Tabii bu yarışmanın bizim açımızdan en önemli hususu ilçemizin tanıtımını sadece Kayseri çapında değil, ülke çapında da yapma fırsatı yakalamış olmamız. Burada emeği geçen bisiklet federasyonuna, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışma mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ise, “Uluslararası bir organizasyon; Anadolu Bisiklet Turu Türkçe ismiyle. İlk etabı güzel, tarihi, şirin ilçemiz İncesu'da gerçekleşecek. İlçemizin tanıtımı, ülkemizin tanıtımı ve ilimizin tanıtımı için güzel bir etkinlik. 30 kadar ülkeden sporcunun yarıştığı ve süre bazlı yarışacaklar. Güzel, keyifli, eğlenceli bir yarışma olacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Biz buradan tüm katılımcılara, öncelikle bisiklet federasyona, Türkiye Federasyonu'na, büyükşehir belediyesine ve ilçe belediyemize diğer tüm emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

‘İLÇEMİZİN TANITIMINI SADECE KAYSERİ ÇAPINDA DEĞİL, ÜLKE ÇAPINDA DA YAPMA FIRSATI YAKALADIK’

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da İncesu’nun ülke çapında tanıtımının yapılacağını belirterek, “2015’te başladı bisiklet serüvenimiz. Erciyes'te yol yarışlarıyla başlamıştık. Sonra kamplar başladı. Dağ bisikleti yarışları düzenledik ama uluslararası yarış ilk defa düzenliyoruz. 2015’ten bu yana 164 yarışımız olmuş. 10 bine yakın sporcu katılmış, kaç ülke olduğunu sayamadık. Yani Afrika'nın en ücra köşesinden, yakın komşularımıza kadar Türk Milli Takımı'na kadar birçok sporcuyu ağırlamışız. Bugün burada uluslararası bir organizasyonla beraberiz. Büyükşehir belediyemiz, Erciyes AŞ'miz Spor AŞ'miz ve bisiklet federasyonumuz ortak olarak gerçekleştiriyoruz. Yine olimpiyat ve diğer oyunlara puan veren bir yarışma bu. Birçok yerli ve yabancı sporcu var burada. Biz spor kenti olma yolunda, turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Halkımız da daha çok destek veriyor bize. Önümüzdeki yıllarda inanın bana dünyanın sayılı kamp tesislerinden biri olacak Erciyes. İnşallah böyle uluslararası yarışlara da daha çok ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön de Kayseri’nin bir ilke imza attığını söyleyerek, “Kayseri şu an dünya tarihine bir imza daha atıyor. Bir ilki daha gerçekleştiriyor. Zira Türkiye'de gerçekleştiren etaplı dağ bisikleti yarışı. İlk kez Kayseri'de start alıyor ve Kayseri bunun ilklerini çekiyor. Eğer tarihe bakacak olursak ilklerle anılırız ve bugün ilklerle anılan bir şehir olarak Kayseri bisiklette de MTP'de de bir ilkin imzasını atıyor. Bu hususta biz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu yarışın organize edilmesinde en büyük desteği olan Hamdi Elcuman beye teşekkür ediyorum. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak evet bir ilke imza attık ama Kayseri'de imza attık. Kayseri bisiklet şehri. Kayseri bugün Türkiye'nin yüz akı ve bisiklette de özellikle Erciyes'teki o güzel organizasyonlarıyla ülkemizi bisiklet alanında dünyaya tanıttı ve biz de buna destek vermek için bu yarışı yaptık. Yarışla ilgili hususa gelecek olursak yarış dünyada çok önemli olan yarışlardan bir tanesi. Etaplı dağ yarışı. Yani bugün 7 kilometrelik buradaki İncesu etabını sporcularımız tahmin ediyorum. Bir saat gibi bir zaman zarfında bitirecek ve bunlar buranın doğal, tarihi güzelliklerini buradan dünyaya yansıtacaklar. Bağlarımızda, yeşilliklerimizde, doğada, tarihi mekanlarda gezecekler ve yine İncesu içerisinde madalyalarını ödüllerini alarak bu güzelliği dünyaya yansıtacaklar. Ben bu organizasyona destek bütün arkadaşlarıma, özellikle Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Sayın Emin Müftoğlu'nun desteğine sonsuz müteşekkirim. İncesu Belediyemizin katkıları büyük oldu. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum ve MTB Dağ etaplı bisiklet yarışı, dünya tarihinde Türkiye'nin yerini aldı” diye konuştu.