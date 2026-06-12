Anayasa Mahkemesi'nin Nafakaya İlişkin Kararı: Yeni Dönemde Beklentiler

Süresiz Nafaka Kaldırılmadı

Mahkemenin verdiği kararın ardından bazı yorumcular, “Süresiz nafaka tamamen kaldırıldı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ancak bu yorumların doğru olmadığı ifade ediliyor. Anayasa Mahkemesi, kanundaki ilgili ifadeyi iptal ederek yasama organına yeni bir düzenleme yapabilmesi için süre tanımış oldu. Dolayısıyla tartışmalar, nafakanın tamamen kaldırılması değil, hangi kriterlere göre ve hangi sürelerle uygulanacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Yeni Kriterler ve Değerlendirme Süreci

Yeni dönemde, mahkemelerin nafaka kararlarını verirken daha objektif kriterlere dayanması bekleniyor. Her boşanma dosyasının kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda, tarafların yaşları, evlilik süresi, çocuk sayısı, çocukların bakım yükümlülükleri, eğitim durumları, çalışma hayatına katılım imkanları ve sağlık koşulları gibi unsurlar dikkate alınacak. Mahkemeler, nafaka miktarını ve ödeme süresini hakkaniyet çerçevesinde belirleyecek.

Kamuoyundaki Algı ve Gerçekler

Nafaka tartışmalarında sıkça yüksek miktarlı ve uzun süreli ödemelerin örnekleri gündeme gelirken, bu örneklerin Türkiye genelini yansıtmadığı ifade ediliyor. Kamuoyunda daha çok ünlü isimlerin veya yüksek gelir grubundaki kişilerin ödediği nafakalar ön plana çıkıyor. Ancak Türkiye’deki nafaka dosyalarının büyük bölümünde, genellikle daha düşük rakamlar söz konusu. Ortalama nafaka miktarlarının bin ila iki bin lira arasında değiştiği belirtiliyor. Bu nedenle, tartışmaların birkaç istisnai örnek üzerinden yürütülmesinin sağlıklı sonuçlar doğurmadığı vurgulanıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte, nafaka uygulamalarında daha adil ve objektif bir yaklaşım benimsenmesi bekleniyor. Bu süreç, hem boşanan taraflar hem de çocukların hakları açısından büyük önem taşıyor.