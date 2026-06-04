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Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

AYM, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.

Haber Merkezi

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