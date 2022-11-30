Anbar Hisar Camii'nin temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi, Anbar 19 Mayıs Mahallesi'nde Hayırsever H. Mehmet Hisar ile yapacağı Hisar Cami'nin 2 Aralık Cuma günü temel atma törenini gerçekleştirecek.

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  • 30.11.2022 11:48
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:29
Anbar Hisar Camii'nin temeli atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Anbar 19 Mayıs Mahallesi’nde Hayırsever H. Mehmet Hisar ile yapacağı Hisar Cami’nin 2 Aralık Cuma günü temel atma törenini gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediyesi olarak birbiri ardına yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni bir ibadethanemizi ilçemize kazandırıyoruz. Camimiz zemin ve bayanlar mahfili olmak üzere bahçesinde 55 metrekare bir de şadırvanı ile hizmet verecek. 7 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip olan camimizi butik bir cami olarak inşa edeceğiz. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Kayseri’mizin farklılığı hayırda yarışmasıdır. Eğitimden sağlığa birçok alanda hayırseverlerimizin eserlerini görüyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere hayırla anılacağımız işler yapmak nasip olsun. Bu çerçevede Hayırsever H. Mehmet Hisar’a bu güzel hayrı için teşekkür ederim. 19 Mayıs Mahallemizde yapacağımız Hisar Cami’nin 02 Aralık Cuma günü saat 13.00’de gerçekleştireceğimiz temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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