Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

İlçenin daha estetik ve daha konforlu yollar, cadde ve sokaklara kavuşması adına asfalt çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi Yalova Sokak’ta yeni yol çalışması yaptı.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin birçok mahallesinde asfalt çalışması yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemiz sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Melikgazi’miz için planlı ve programlı çalışmamız devam ediyor. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çerçevede Anbar Mahallesi Yalova Sokak’ta 1 kilometreye yakın yolda çalışma yaptık. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışıyor. Eskiyen yollarımız ve mahallelerimiz asfaltlama çalışmalarıyla birlikte daha güzel görünecek. Asfalt yol çalışma sürecinin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. Bu yıl için hedeflediğimiz tüm işlerimizi tamamlayana kadar ekiplerimiz çalışmaya ve sahada olmaya devam edecek” dedi.