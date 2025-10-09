Anbar Mahallesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Anbar Mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi Gemlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelisi daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.