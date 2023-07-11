ANDA Ekibinden Kayseri OSB'ye Teşekkür

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’nin geçtiğimiz aylarda ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği üyelerine yönelik düzenlediği eğitim programı meyvesini vermeye başladı. ANDA üyesi yardım ekipleri, aldıkları eğitim sayesinde 2 ayrı sel ve su baskını olayına müdahale etme şansı buldu.

ANDA Kayseri Başkanı Şevket Doğan ve dernek üyeleri, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır ve Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ve Bölge Müdürü Abdulmenap Esko yer aldı. ANDA Kayseri Şube Başkanı Şevket Doğan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında 30’u arama kurtarma ve 60’ı insani yardım hizmetinde görevli toplam 90 üyelerinin bulunduğunu söyledi. Doğan, Kayseri OSB İtfaiyesi’nde aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve edindikleri tecrübe ile 2 ayrı sel su baskını olayında etkin şekilde müdahale gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Doğan, verilen eğitimin kendilerine faydalı olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, yaptıkları katkıdan dolayı Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine teşekkür etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise ANDA Şubesi üyelerinin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini ve insana hizmet sunan bir ekibe destek vermiş olmaktan dolayı da gurur duyduklarını söyledi. Başkan Yalçın, ANDA Derneği’nin daha çok insani yardımda bulunacağına olan inancını ifade ederek, tüm dernek üyelerine başarılar diledi. Ziyaretin sonunda, ANDA Kayseri Başkanı Şevket Doğan ve dernek üyeleri tarafından Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi.