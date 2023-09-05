ANDA Kayseri Ekibi Aksaray'da Asel Bebeği Arıyor

ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeği arama çalışmalarına katılmak üzere Aksaray'a gitti.

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  • 05.09.2023 13:45
  • Güncelleme: 06.09.2023 11:09
ANDA Kayseri Ekibi Aksaray'da Asel Bebeği Arıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi; yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeği arama çalışmalarına katılmak üzere Aksaray’a gitti.

Geçtiğimiz gün Aksaray’da yaşanan sel felaketinde sürüklenen otomobilde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ederken; ANDA Arama Kurtarma Kayseri’den 10 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti. Ekipler; Kireçlik mevki Melendiz çayında Asel bebeği bulmak için çalışmalarına başladı.

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İHA

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