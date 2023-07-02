Anız yangını, otoparktaki 3 aracı yaktı

Yangın, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde icralık araçların bulunduğu otopark ve çevresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yanan otlar, araçlara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olay yeri inceleme ekibi de çevrede çalışma yürütüyor.

Öte yandan herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.