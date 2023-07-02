Anız yangını, otoparktaki 3 aracı yaktı
Kayseri'de icralık araçların bulunduğu otoparkta meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 3 araç yandı.
- 02.07.2023 17:52
- Güncelleme: 02.07.2023 17:52
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Yangın, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde icralık araçların bulunduğu otopark ve çevresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yanan otlar, araçlara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olay yeri inceleme ekibi de çevrede çalışma yürütüyor.
Öte yandan herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
1ha
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