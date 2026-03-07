Ankara’da Kayserililer iftar sofrasında bir araya geldi

Ankara’da Kayseri İli Yardım Derneği (KİYAD) tarafından iftar programı düzenlendi. İftar programına, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İli Yardım Derneği Genel Başkanı Eyüp Bülent Göncü, dernek üyesi bürokratlar ile Kayserili vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri’nin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Kayserili bürokratların emeklerinin büyük olduğunu kaydederek, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Elitaş ayrıca Kayseri’nin turizmde amiral gemisi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden birisi olduğunu söyledi. Elitaş ayrıca Kayseri’ye yönelik yapılan Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin, 2027’de bitirilmesi için gayret ettiklerini de duyurarak, turizme yönelik de ulaşım imkânlarını arttırma yönünde faaliyetleri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri hizmetler ile Kayseri’yi iyi bir noktaya taşımaya gayret ettiklerini ifade ederek, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. 30 Büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir olarak, vaatlerini en çok yerine getiren belediye başkanı ve ekibi olarak, sporun ve sporcunun Avrupa Şehri ama bütün bunların yanında da Dünya Spor Başkenti olması için çırpınan, kültür açısından TÜRKSOY’un, Türk kültürünün, Türk devletlerinin başşehri olma yönünde çok değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, özelde de Kültür ve Turizm Bakanı’mızın inşallah desteklerini umuyoruz, bu gayretleri ile bize de ona layık olmak için çırpınan yaklaşımı ile şehrimizi kültürün başkenti yapmak için çabalayan anlayışımız ile salt bir ticaret ve sanayi şehri olmaktan öte aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehri olma yönünde o konuda da şehrimizi iyi bir noktaya taşıyan ve yine Büyükşehirler içerisinde tarıma ve hayvancılığa hibe bağlamında en çok pay ayıran bir Büyükşehir olarak, her zaman bizimle uyumlu çalışan çok değerli valimiz ve ekibiyle birlikte el ele vermek suretiyle bu şehri iyi bir noktaya taşımaya özen gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’yi iyi bir noktaya taşıdıklarına inandıklarını belirterek, “4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ihracat bağlamında, bu bizim için çok az. Bunu daha arttırma yönünde hep beraber gayret gösterelim” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, Kayseri’nin mobilyanın başkenti olduğunu, yeni süreçte ise 100 yıl önce uçak yapmış bir şehir olarak yeniden, asli ve öz benliklerine dönerek savunma sanayiine en büyük desteği sağlayacak bir şehir olma yönünde hep beraber gayret gösterdiklerine işaret etti.

Kapadokya-Erciyes destinasyonu kapsamında çalışmaların da gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehrin turizm potansiyeline dikkat çekti. Erciyes’te bu sene sezonun açılmasından bu yana Kayseri’den, yurt içinden ve yurt dışından 3 milyona yakın ziyaretçiyi konuk ettiklerini bildiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. aracılığı ile uygun ve nitelikli kış kayak turizmi ile diğer turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurguladı.