Ankara'da yaşayan İncesulular iftarda bir araya geldi

Ankara Kayseri İncesulular Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, Kayseri İncesulu vatandaşların yanı sıra Erciyes Kayserililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, katılımcılar uzun süre sohbet ederek hasret giderdi.

Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar sonrası konuşan Ankara Kayseri İncesulular Derneği Başkanı İsmail Çalap, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Çalap, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

> “Değerli hemşerilerim, kıymetli dernek üyelerimiz, Erciyes Kayserililer Derneği’nin değerli başkanları; yeni seçilen Başkan Sayın Ali Öztoprak, önceki dönem başkanlarımız Sayın Hacı Bekir Yıldız ve Sayın Mustafa Esen, Kayseri Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Emir Türkay, aileleri ve çok kıymetli misafirlerimiz; Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşadığımız bu müstesna iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.”

Çalap, Ramazan ayının kardeşliğin ve dayanışmanın güçlendiği bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, “Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya ‘âmin’ demek ve aynı değerleri paylaşmak bizleri daha güçlü bir toplum haline getirmektedir.” dedi.

Ayrıca, katılımcılara teşekkür eden Çalap, “Bu birlikteliği yalnızca dernekler arasında kurulan bir ilişki değil, aynı zamanda gönüller arasında kurulan güçlü bir köprü olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

Programda, Kayseri Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Emir Türkay ile Erciyes Kayserililer Derneği Başkanlığına yeni seçilen Ali Öztoprak da birer selamlama konuşması yaptı. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

İftar programı, çay ikramı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve sohbetlerle sona erdi.