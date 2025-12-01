  • Haberler
  • Ankara'daki Kayserililer Derneği genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2009 yılında kurulan Erciyes Kayserililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin yoğun katılımıyla yapılan genel kurulda mevcut Başkan Hacı Bekir Yıldız, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda, derneğin çalışma dönemi faaliyet raporu, sosyal yardımlaşma projeleri, hemşehri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik programlar ve kültürel etkinlik takvimi ele alındı. Katılımcılar tarafından, derneğin Ankara’daki Kayserililer arasında birlik, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini artırma çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Başkanlığa yeniden seçilen Hacı Bekir Yıldız teşekkür konuşmasında, derneğin kuruluş misyonuna ve sosyal dayanışma değerlerine bağlı şekilde çalışmaların devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin birlikteliğini güçlendiren, ihtiyaç sahiplerine el uzatan, kültürel değerlerimizi yaşatan projelere kararlılıkla devam edeceğiz. Gösterilen güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum."

Genel kurul, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Haber Merkezi

