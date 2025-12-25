Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’ü makamında ziyaret ederek, Erkilet güzergâhında planlanan tramvay hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri’nin toplu ulaşım vizyonu doğrultusunda verimli bir istişare gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, nazik ev sahipliği ve yapıcı destekleri dolayısıyla Dr. Eyigün’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret

Başkan Büyükkılıç’ın Ankara temasları Karayolları Genel Müdürlüğü ile devam etti. Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen’i ziyaret eden Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım imkânları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirecek projeler ele alındı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, ziyarete ilişkin, “Nazik ev sahiplikleri, yapıcı destekleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Elitaş ile İstişare

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ayrıca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile birlikte ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Bizleri misafir eden Sayın Mustafa Elitaş’a ve ziyarette bizlere eşlik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcımız Sayın İzzet Buzkan’a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Spor Yatırımları Değerlendirildi

Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Büyükkılıç, “Sayın bakanımızla şehrimizdeki spor yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.