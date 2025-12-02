Ankara Keçiörengücü – Kayserispor: 2-0⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  • Haberler
Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan Kayserispor maçı 2-0'lık skorla kaybederek Türkiye Kupası'ndan elendi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengün

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre – Hakan, Wellington (Dk.60 Oğuzcan), Abdullah, Süleyman, Erkam (Dk.46 İshak), İbrahim, Tahsin (Dk.74 Hüseyin), Halil Can (Dk.88 Fernandes), Haqi (Dk.88 Roshi), Ali (Dk.106 Diouf)

KAYSERİSPOR: Deniz – Enes Melih, Kayra, Arif, Nurettin, Mustafa Tarık, Mehmet Eray, Yiğit Emre (Dk.116 Necip), Arda Kaya (Dk.120^1 Arda Kabukcı), Talha(Dk.88 Ataol Taylan), Tuci 

GOLLER: Dk.112 Hüseyin Bulut ve Dk.117 Roshi (Keçiörengücü) 
SARI KARTLAR: Erkam (Keçiörengücü) Talha, Kayra, Mustafa Obut, Arda Kaya (Kayserispor)

Türkiye Kupası’na 3’üncü Tur’da dahil olan Kayserispor, Niğde Belediyesi Spor Kulübü’nü yenerek 4’üncü Tur’a yükseldi. Sarı kırmızılılar 4’üncü Turda Erciyes 38 FK’yı eleyen Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Kayseri ekibi bugün oynanan müsabakaya genç kadro ile çıktı. Maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü uzama dakikalarında 2 gol bularak maçı 2-0’lık skorla kazandı. Kayserispor, Türkiye Kupası’ndan elendi.

