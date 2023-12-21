Ankara Zirvesi’nin Görünen Yüzü Statükodan Yana! Ama?

Önceki gün akşamı, Ak Parti, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl ve İlçe Başkanlarıyla, Gençlik ve Hanım Kolları Başkanları, Kayseri’nin temayül rengini ortaya koymak üzere Ak Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bir müzakere toplantısı yaptılar.

Gecikmeli olarak başlayan toplantıda, Meclis bütçe görüşmelerinde bulunmak zorunda kalan bazı milletvekilleri dışında, Bakan Özhaseki ve Genel Başkan Yardımcısı Elitaş dahil olmak üzere yetmişten fazla kişi hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı nezaretinde kapalı zarf usulüyle iki aşamalı bir anket formu dağıtılarak doldurmaları istendi, katılımcılardan. Bu bir nevi mevcut başkanlardan memnuniyeti ve yerine önerilen yeni isimleri içeren bir anket özelliği taşıyordu. İsimsiz ve sırasız kapalı zarflarla toplanan bu formlar, önemli ölçüde Kayseri’nin rengini belirleyecek nitelikte anketler olacağa benziyor. Ama bu anketlerden çıkacak temayülü sadece ve sadece Cumhurbaşkanı bilecek.

Toplantının ikinci aşaması ise biraz mülakat, biraz da muhabbet niteliğindeydi. Ondan fazla kişiye spontane olarak Cumhurbaşkanı tarafından isimleri anılarak söz verildi ve konuşması istendi. Dilek ve temenniler kabilinden konuşma hakkı verilen konuşmacılar, uluslararası Türkiye’nin konumu, Cumhurbaşkanının özverili ülke için yaptığı fedakarlıklar ve projeler ile Kayseri’nin Ak Partiyle beraber değişen ve gelişen yüzünden bahsettiler.

Elbette bu konuşmalarda, hiçbir kimsenin, herhangi bir başkanı ima edecek eleştirel bir konuşma yapması zaten mümkün değildi. Cumhurbaşkanının, bakanın ve başkanların huzurunda, herhangi bir başkan veya ondan beklentiler veya yaptığı projelerle ilgili, öneri ve eleştirinin yapılmasının mümkün olamayacağı müzakere daha çok, takdir, teşekkür ve şükran kabilinden değerlendirmeler olduğu için, müzakere bölümünün Kayseri’nin temayül rengini belirtmesi beklenemez.

Şüphesiz, asıl önemli olan görüş ve öneriler, Cumhurbaşkanına takdim edilen kapalı zarfların içinde yazanlar olacak. Bu kapalı zarfların içinde belirtilen, görüş ve önerilen isimler, Kayseri’nin Belediye Başkanlarının ‘tamam mı devam mı’ niteliğini belirleyecek. Seçim sandığından çıkan başarı sonucu gibi %51’lik bir sonuçla tamam mı davam mı olduğuna karar verilmeyecek şüphesiz. Eğer bu anketlerde, bir Başkanla ilgili %15-20’lik bir değişim talebi söz konusuysa, bu öneri ve görüşler oldukça büyük ehemmiyet kazanacak ve Cumhurbaşkanına değişim sinyalini vermiş olacak. Yüzde 10’un altında kalan sinyaller de dikkate alınsa da, sadece bir soru işareti olarak kalacaklar.

Her ne kadar Ankara Zirvesinin görünen yüzü, belediye başkanlarının devamından yana bir renk ortaya koysa da, asıl statüyü belirleyecek olan görüşler kapalı zarfın içinde yazılan öneri ve görüşler olacak.

Zarflardan çıkacak temayül Cumhurbaşkanımızın zihninde şekillendikten sonra elbette bakan Özhaseki ve Genel Başkan Yardımcısı Elitaş’la müzakere etmeden, onlara rağmen bir sonuç ortaya çıkmayacak. Hele hele hem ülkenin hem de Kayseri’nin ağır sorumluluğu omuzlarında olan Bakan Özhaseki’nin onayından ve kabulünden geçmeyen birinin devam etmesi veya önerilmesi pek de mümkün görünmüyor.

