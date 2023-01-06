Ankaragücü - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Denizli bölgesinden hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ankara’da oynanacak olan MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Ümit Öztürk atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ümit Öztürk’e bu zorlu maçta Esat Sancaktar ve Deniz Caner Özaral yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

Ümit Öztürk bu sezon MKE Ankaragücü’nün 1 maçını yönetirken, Yukatel Kayserispor’un 2 maçını yönetti. 8 Ocak Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 16.00’da başlayacak.