Anlık öfkeyle baba katili olan sanığa 24 yıl ceza: 'Pişmanım'

Olay, 3 Mayıs saat 10.20 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.R. ile oğlu E.R. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada E.R., babasını bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.R.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. M.R.’nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren E.R., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. E.R. hakkında “üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık R.E. ile avukatları katıldı. Müştekiler duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık E.R., “Olay günü sabah erken evden çıktım. Babamın evine gittim. Üzerimde sadece telefon, cüzdan ve sigaram vardı. Olmasaydı daha iyidi. Babamın durumunu şahitler söyledi. İstemeyerek oldu keşke olmasaydı pişmanım. Ambulansı ben aradım. Pişmanım.” dedi. Avukatları ise, “Geçmişte babası müvekkilimizden borç almış. Eşinin birikimi için altınları vermişlerdir. Öldürme kastı bulunmamaktadır. Müvekkilimizin babası ile arasında husumet bulunmamaktadır. Husumet olsaydı. Babası evin kapısını açmazdı. Müvekkilim kardeşinden borç para istiyor. Ben babamın haberi olmadan veremem. ‘Sen konuş vereyim’ diyor. Müvekkilim haksız tahrike uğruyor. ‘Madem ben kötü idim neden benle ortak iş yaptın uzun süre?’ diyor. Müvekkilimize darp da bulunuyor. ‘Sen babam değil misin?’ deyince ‘Ben senin babam değilim’ demesi üzerine tartışma büyüyor. Ambulansı müvekkilim arıyor. Kasten öldürme eylemi olduğunu düşünmüyoruz. Haksız tahrik olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilin kardeşi H.R.’nin ifadelerini kabul etmiyoruz” diye konuştu. Mahkeme heeti sanık E.R.’ye 24 yıl hapis cezası vererek tutukluluk haline karar verdi.