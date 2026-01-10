Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz

Hukukçu İlknur Ünlüleblebici, anne babasını aramayan hastalandığında yanında olmayan, maddi ya da manevi desteğe ihtiyacı olan anne babaya yardımcı olmayan ayrıca kötü sözler söyleyen belki de hakaret eden çocuk mirastan men edilebileceği konusunda uyarıyor.

Hukukçu İlknur Ünlüleblebici anne babasına bakmayan çocuğun mirastan faydalanamayacağına değinerek, "Mirastan çıkarılma veya mirastan ıskat durumu; evlatların anne ve babalarının hastalıklarıyla ilgilenmemesi, onlarla uzun süre görüşmemesi ya da onlara veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi durumunda söz konusu olur. Bu durumlarda anne ve baba, bir vasiyetname düzenlemek suretiyle çocuklarını mirastan çıkartabilir.Bu durumda çocuklar, sanki anne ve babalarından önce ölmüş gibi kabul edilir ve artık mirastan hiçbir pay alamazlar; ancak onların çocukları mirastan pay sahibi olabilirler. Kanunda düzenlenen aile yükümlülüklerini yerine getirmeme durumu, sadece kırıcı bir söz söylemeyle değil, daha ağır yükümlülüklerin yerine getirilmemesiyle ilgilidir. Kanunda ve Yargıtay kararlarında; uzun süre görüşmeme, ilgilenmeme, hastalıklarla ilgilenmeme, anne ve baba bakıma muhtaç olduğunda onların gelirini veya nafakasını sağlamama gibi durumlardan bahsedilir.Böyle bir durum olduğunda anne ve baba, evladının kendisiyle ilgilenmediğini belirterek ve mirasından faydalanmasını istemeyerek bir vasiyetname düzenleyip evlatlarını mirasçılıktan çıkartabilir. Evlatlar da böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa anne ve babalarının hastalıklarında yanlarında olmalı, onlarla görüşüp ilgilenmelidirler. Bunlar zaten aile hukukundan doğan yükümlülüklerdir" şeklinde konuştu.