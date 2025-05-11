Anne Fatma Ceylan SMA mücadelesini anlattı: 'Evladım için her savaşı veririm'

Kayseri’de vatandaşların da desteği ile SMA hastalığını yenen Melih Eymen’in annesi Fatma Ceylan, evladının gözlerinin içine bakarken yaşadığı çaresizliği ve tedavi sürecinde karşılaştıkları güçlükleri dile getirdi. Anne Ceylan bu acıların üstesinden anne olduğu için geldiğini ve Eymen’in hastalık sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini fakat sonunda Eymen’in tedavisini tamamlandığını söyledi. Ayrıca diğer annelerinde çok güçlü olduğunu onlarında zorlukların üstesinden gelebileceğini de cümlelerine ekledi.

Melih Eymen'in hastalığının ilerleyen evrelerinin çok ağır olduğunu ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Fatma Ceylan, "Evladımız gözümüzün içine bakıyor, gülüyordu. Ben Melih Eymen'i anneannesine bırakıp bırakıp gitmek zorunda kaldım. Çünkü babamız mecburen çalışacak, evimiz geçiniyor. Sabah 6'da çıkıp akşam 9'a kadar çalıştığım günler oldu. Bazen festivallere stant açmaya gidiyordum, 3-4 gün üst üste Melih Eymen’i görmediğim oluyordu. İlk başlarda çok ağlıyordu" dedi.

Oğlu Melih Eymen'in zamanla durumu biraz daha anlamaya başladığını aktaran Fatma Ceylan, "Artık diyordu ki 'Anne artık ağlamayacağım, sen hemen git kumbaramı doldur gel, sürpriz ilacımı alayım.' O dönemde bizim en büyük savaşımız paraydı. İnsanların tepkisi çok ağırdı, her türlü ağır tepkileri gördüm ama dua ettim. 'Rabbim, ben bu mücadeleyi vereceğim, ileride ne olacak bilmiyorum, takdir senin' dedim" şeklinde konuştu.

Kampanya sürecinde yaşadıkları zorluklara değinen Fatma Ceylan, "Kampanyamız döneminde deprem oldu. O deprem çok ağırdı maalesef, onlarca kişiyi kaybettik, yaralılar vardı. Kampanyamız resmen durdu, bekleyemezsin ki. Hem bu süreçte yaş kilo kriteri vardı, bir hafta kalsa durmayacaktım ki Rabbim nasip etti, 11 aylık süreç sonunda kampanyamız bitti ve ilacımıza kavuştuk" ifadelerini kullandı.

İlacın ardından oğlunun yürümeye başlamasının kendileri için hayal olduğunu belirten Fatma Ceylan, "Okula başladık, ilk hafta çok korkuyordum. Şimdi ayağına aparat takarak gidiyor, yürüyor. Hamdolsun bu günümüze çok şükür ayağa kalktı, eli kalem tutuyor ama normal yaşıtları gibi değil. Çok korktum dışlanacağından, Rabbim bu günleri gösterdi, daha iyi günlerde göreceğiz inşallah" dedi.

Annelik duygusunun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Fatma Ceylan, yaşadıkları zorlu süreçte güçlü olmak zorunda kaldığını ve Rabb'in yardımının kendilerine güç verdiğini söyledi. Vatandaşların da kendilerine destek olduğunu belirten Fatma Ceylan, "Annelik insana Rabbim tarafından bir cesaret, bir güç veriyor. Şimdi düşünüyorum da, acaba tekrar olsa yapar mıydım? Evet yaparım. Tanıdıklar 'Maşallah sana, biz olsak yapamazdık' diyorlar. Ben de 'Hayır, siz de yapardınız. Evlat için insanın yapamayacağı hiçbir şey yok evlat apayrı bir şey' diyorum" şeklinde konuştu.