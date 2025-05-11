Anneler Günü için bu yıl orkide tercih edildi

11 Mayıs Anneler Günü için çiçek almak isteyenler çiçekçilerin yolunu tuttu. İşletme sahibi Kaan Tarıkkaya, en çok orkidenin tercih edildiğini ve fiyatların ise bin liradan başladığını ifade etti.

Anneler Günü için bu yıl orkide tercih edildi

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs'a denk geldi. Anneler Gününde, çiçek almak isteyen vatandaşlar ise en uygun çiçeklerin hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

İşletmeci Kaan Tarıkkaya, siparişleri bir gün öncesinden hazırladığını belirterek; "Anneler bizim için özeldir, kutsaldır. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Buna istinaden bizim toplumumuz annelerini çok seviyor. Onlara bir gün bile olsa yüzünü güldürmek için bugüne özel bazı hazırlıklar yapmaya çalışıyorlar. Onlara sürprizler, hediyeler hazırlamaya çalışıyorlar. Biz de buna aracılık yapıyoruz. Bugün itibariyle hani evvelden gelen siparişlerimizi hazırlayıp bir sonraki güne sevkine hazır hale getiriyoruz. Kimi müşterimiz kendileri gelip almayı tercih ediyorlar" dedi.

İşletmeci Tarıkkaya, en çok tercih edilen çiçekleri ve fiyat aralıklarını açıklayarak; "Ekseriyette saksı çiçekte orkideler tercih ediliyor. Bununla beraber kesme çiçekler, yapay çiçekler de tercih ediliyor. Fiyatlarımız, orkideler için piyasada ortalama çift dal için bin ile bin 500 bandında değişen fiyat skalamız var. Beraberinde kesme çiçekler için de 300 liradan başlayıp limiti olmayan rakamlara gelecek şekilde oluşumlar sağlayabiliyoruz. Müşterilerimiz talebi bizim için belirleyici oluyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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