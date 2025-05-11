Anneler Günü'nde şehit anneleri, evlatlarını yalnız bırakmadı

Kartal Şehitliği’nde şehit anneleri, Anneler Günü’nde evlatlarını ziyarette bulundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz şehit anneleriyle bir araya geldi. Programda, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilip, protokol üyeleri şehit annelerine çiçek takdim etti. Şehit annelerine yaptığı konuşmada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Hepiniz biliyorsunuz ki, bugün biz burada huzur içinde, rahat içinde yaşayabiliyorsak evlatlarımız sayesinde. Üç günlük dünya olduğuna inanıyoruz. Hepimiz Müslümanız; biz Allah’a inanıyoruz ve öbür dünyaya da inanıyoruz. Cennete, cehenneme inanıyoruz. Onlar cennette ve şu an burada, bizimle. Hepinizin, onlar adına Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı

‘ŞEHİT EŞİ, VEFAT EDEN ARKADAŞININ ŞEHİT OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI’

Şehit eşi olan ve şehidin annesi vefat ettiği için, Anneler Günü’nde yalnız kalmaması adına şehitlikteki arkadaşının oğlunun mezarını ziyarete gelen Suna Alan; “Ben eşimin yanına gitmedim. Bu yavrum yalnız kalmasın diye buraya geldim. Arkadaşımın oğlu annemiz sayılırdı” şeklinde konuştu.