Anneler Günü seçimlere denk gelince çiçekçiler de slogan üretti

Anneler Günü’nün seçimlere denk gelmesi üzerine Kırşehirli çiçekçiler, Anneler Günü siparişi için slogan üretti.

’Oyunu ve siparişini ver’ şeklinde slogan üreten çiçekçi Serkan Erer; seçimler ve Anneler Günü aynı güne denk gelince ciddi oranda sipariş aldıklarını ve gelen telefonlar üzerine slogan ürettiklerini söyledi. Erer; "Bu günden itibaren ciddi oranda telefon aldık. İnsanların kafası seçimlerde olunca karışmış. Bu günden siparişler alırken bir yandan da gelen telefonlar üzerine slogan ürettik. Seçimler ve Anneler Günü’nün aynı güne denk geldiği bir gün 14 Mayıs. Yoğun şekilde telefon trafiğimiz oldu. İş yerimizin seçimler dolayısıyla kapalı mı açık mı olduğunu insanlar sormaya başladı. Bizler de aldığımız telefonlarla slogan ürettik ’Oyunu ve siparişini ver’ şeklinde annelerimizi her günde her anda mutlu kılmalıyız" dedi.

Başka bir çiçekçi Fikret Eker ise seçimler nedeniyle çoğunlukla sipariş aldıklarını söyledi. Çiçekçilerde Orkide 350 TL, Antoryum 250 TL, demet çiçek 150 TL, gül 30 TL, papatyalar ise 100 TL’den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.