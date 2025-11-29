  • Haberler
Kayseri'de annesi H.Y.'ye karşı 'yağma' ve 'hakaret' gerekçesiyle hakkında dava açılan S.Ç. suçlamayı reddetti.

Kayseri’de S.Ç. hakkında annesi H.Y.’ye karşı ‘yağma’ ve ‘hakaret’ suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanık ile müşteki avukatı katıldı. Duruşmada 1 tanık dinlendi. Mahkemede konuşan tutuklu sanık sanık ise, “Ben anneme vurmadım, hakaret etmedim. Para istemedim” beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Annesine karşı yağma suçundan yargılanan sanık suçlamayı reddetti
