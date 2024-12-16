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Annesini boğarak, kardeşini tabancayla öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Sivas'ta annesini poşetle boğarak ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Annesini boğarak, kardeşini tabancayla öldürmüştü, adliyeye sevk edildi
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta annesini poşetle boğarak ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade sokakta bir apartmanın girişi katında meydana gelen aile içi cinayette H.K. annesi Şehriban Kurt’u (67) poşetle boğmuş, ikiz kardeşi Hasan Kurt’u (46) ise başından silahla vurarak öldürmüştü. Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan H.K. rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. Adliye girişi H.K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

İHA
Kayseri Gündem

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