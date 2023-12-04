Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu kriteri değişti, karar sevinçle karşılandı

Anonim şirketlere avukat bulundurma zorunluluğu 250 bin TL’den, 1 milyon 250 bin TL’ye yükseltildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hakkında alınan yeni karar ile birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, “ Geçtiğimiz günlerde anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu kriterlerinin güncellenmesi gerektiğini ilgili kurumlardan talep ettik. Bu kriterlerin önceki hafta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla güncellenmesi, iş dünyasında sevinçle karşılandı. Yapılan bu değişiklikle avukat bulundurma zorunluluğu esas sermayenin 5 katı olan 250 bin liradan, 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylece iş dünyamızın avukat bulundurma zorunluluğuyla ilgili talebi, günümüz ekonomik şartlarında yeterli olmasa da yerine getirilmiş oldu” ifadelerine yer verdi.