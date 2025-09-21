Antalyaspor - Kayserispor: 1-1

Kayserispor, Süper Lig'in 6’ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlik ile sona erdi. İlk yarısı başladığı gibi biten maçın 52’inci dakikasında ev sahibi takım öne geçti. Kayserispor uzatma dakikalarında Benes ile attığı golle beraberliği yakaladı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçın 5 i’inci dakikasında Antalyaspor atağında Bünyamin'in ortasında kaleci Bilal boşa çıktı. Arka direkte topu kontrol eden Storm'un kale sahası önünden yaptığı vuruşta Kayserispor savunmasında Denswil çizgide yaptığı müdahaleyle golü önledi.

Maçın 14’üncü dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Kayserisporlu Ramazan ceza sahası ön çizgisi üzerinden çıkardığı yerden pasla Cardoso'yu topla birlikte buluşturdu. Cardoso'nun ceza sahası içinde soluna çekerek yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

Maçın 34’üncü dakikasında Sağ kanattan Kayserisporlu Benes'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top son olarak kale sahasında Dorukhan'ın önünde kaldı. Dorukhan'ın vuruşu çok etkili olmadı ve top kaleci Julian'da kaldı.

Maçın 52’nci dakikasında ev sahibi takımdan Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarından boş kalan Dzhikiya'nın kafa vuruşunda top kaleci Bilal'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın 76’ncı dakikasında Antalyalı Ceesay ceza sahasına girer girmez yerden bir pas çıkardı. Boli'nin üzerinden atladığı topa arka direkte Van De Streek gelişine vurdu. Kayserispor kalecisi Bilal ayağıyla gole izin vermedi.

Maçın 85’nci dakikadında Kayserispor savunma arkasına atılan topa Antalyasporlu Ballet ve Safuri hareketlendi. Kaleci Bilal'in kalesini terk ettiği pozisyonda Ballet'in pasıyla Safuri boş ağları havalandırdı ancak ofsayt nedeniyle bu gol geçerlilik kazanmadı.

Maçın 90+2’inci dakikadında sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Nurettin ceza sahası içerisinde topla buluştu. Geriye çıkardığı pasta Benes ceza sahası yayının gerisinden yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

MAÇIN KİMLİĞİ:

STAD: Corendon Airlines Park

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi

ANTALYASPOR: Cuesta-Bünyamin,

Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Dikmen, Hasan Yakub(Dk.71 Ceesay), Abdülkadir (Dk.60 Boli), Storm (Dk.71 Ballet), Safuri (Dk.90 Cvancara), Van de Streek (Dk.90 Samet)

KAYSERİSPOR: Bilal - Ramazan, Abdulsamet (Dk.79 Nurettin), Denswil (Dk.67 Kayra Cihan), Carole, Dorukhan (Dk.67 Furkan), Opoku (Dk.46 Burak), Mendes (Dk.72 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha

GOLLER: Dk. 52 Dzhikiya (Antalyaspor), Dk. 90+2 Menes (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Van de Streek, Safuri, Julian Cuesta (Antalyaspor), Miguel Cardoso, Abdulsamet, Ramazan Civelek(Kayserispor)