Antalyaspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan
DG Sivasspor'un, bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.
- 24.04.2023 15:54
- Güncelleme: 24.04.2023 15:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor’un, bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, bu akşam Antalyaspor’a konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan’a, AVAR’da Alper Ulusoy ile Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek.
İHA
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