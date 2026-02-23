Antika Meraklıları Şehir Merkezi'nde Buluştu

Hunat Mahallesi’nde bulunan Sanat Melikgazi’nin önündeki Dedeman Parkı’nda açılan Antika Pazarı hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Nostalji tutkunlarını geçmişe götüren eşsiz ve nadir parçaların yer aldığı pazarımız birçok ilden gelen koleksiyonerlerin katılımı ile her ayın üçüncü pazar günü Dedeman Parkı’mızda kuruluyor. Antika eşyaların hepsinin ayrı bir hatırası, ayrı bir hikayesi var. Geçmişin izlerini taşıyan binlerce antika eşya, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, koleksiyonerler ve nostalji tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlarımız burayı gezerken sadece alışveriş yapmıyor, çocukluğumuzdaki o sıcaklığı da hissederek geçmişe olan özlemlerini bir nebze olsun gideriyor. Mutlu oluyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yüzündeki gülümsemenin sebebi olduğumuz için mutluyuz. Antika Pazarımız sadece bir ticaret alanı değil aynı zamanda geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir pazar. Bu bakımdan bu tür etkinliklerimiz ile kültürel sürdürülebilirliği de sağlamaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş birçok antika ürün burada yeniden değer kazanmış oluyor. Pazarlarımızın yoğun ilgi görmesi de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.

Antikacı esnafı da kendilerine verilmiş olan imkan ve destekler için Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.