Antika Pazarı koleksiyonerleri bir araya geldi

Melikgazi Belediyesi'nin antika severleri Dedeman Parkı'nda bir araya getiren etkinliği Melikgazi Belediyesi Antika Pazarı ziyaretçilerini ağırladı.

Geçmişin estetiğini günümüze taşıyan nostaljik parçalar, hem koleksiyonerlerden hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle her kesime dokunmayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinliğe gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Antika meraklılarının beğeniyle karşıladığı, yoğun ilgi gösterdiği Antika Pazarımız, her ayın 4. Pazar günü nostalji tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu tarz etkinlikler birlik ve beraberliğe kucak açıp, ortak ilgi alanları bulunan vatandaşlarımızı aynı paydada buluşturuyor. Vatandaşlarımız alışveriş yapıyor, sosyalleşiyor, nostaljik bir yolculuğa çıkarak hafızalarının bir köşesinde yer eden hatıralarını yeniden yaşıyor. Gösterilen bu yoğun teveccüh bizleri oldukça mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her ayın 4. Pazar günü Antika Pazarımızda buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi geçmişin izlerini taşıyan pazarımıza bekliyoruz." dedi.

Haber Merkezi

