Antika Pazarı’nda Nostalji Rüzgarı

Halı ve kilimlerden antika ev eşyalarına, tesbihlerden madeni paralara, koleksiyon değeri yüksek birçok esere kadar binlerce ürünün sergilendiği pazarda, Talas adeta açık hava müzesine dönüştü. Antikacılarla vatandaşları buluşturan etkinlik, ilçenin turizm potansiyeline de katkı sağladı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise her zamanki gibi müzayede oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı açık artırmada renkli anlar yaşandı. Başkan Yalçın, pey sürerek bazı antika eserlerin de sahibi oldu.

Başkan Yalçın, Antika Pazarının Talas’ın kültürel hayatına kattığı değeri vurgulayarak şunları söyledi:

“Birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı Antika Pazarımızda düzenlenen müzayede tatlı rekabetlere sahne oldu. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, keyifli alışverişler diliyorum. Bu organizasyon sadece bir pazar değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, geçmişle gelecek arasında köprü kurma gayretimizin bir parçasıdır.”

Talas Belediyesi’nin klasikleşen etkinlikleri arasında yer alan Antika Pazarı, hem ilçenin kültürel kimliğini öne çıkarıyor hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaşatıyor.