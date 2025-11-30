Antikacı Akyürek, 'Arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok'

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Dedeman Parkı’nda kurulan Antika Pazarı, 1800’lü yıllardan 1950’li yıllara kadar birçok antika eşya içeriyor. Antika Pazarı’nda konuşan Erciyes Tarihi ve Kültürel Antika Ürünler Derneği Başkanı Antikacı Ferhat Akyürek, pazara gelen vatandaşların arayıp da bulamayacağı hiçbir şey olmadığını söyleyerek, “Pazar havaya rağmen çok iyi. Esnaf da iştahlı geldi. Pazarda da bir değişiklik olmuştu, bunun için de Melikgazi Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Pazarı da, alıcıyı da, satıcıyı da iştahlı görüyorum şu an. Pazarda vintage ve antika ürünler; 1800’lü yıllardan başlayıp, son 30-40 yıla kadar dayanan ürünler var. Arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Plak çalarlar, saatler, eski bakırlar, gümüler var. Şu an bütün eski, vintage ürünler var. Ürünlerle daha önce haşır neşir olmuş, çocukluğunda yaşamış ya da kendine lazım olup da alıp kullandığı ürünlerle karşılaşıyorlar. Bu da kendilerini ya çocukluğuna indiriyor ya da bilmiyorlarsa bir müze tadında gezip buradan tad alıyorlar” açıklamalarında bulundu.