Antikacı Karaca, 'İnsan antika pazarına gelir, bir hatırasına benzetir biz de aracı oluruz'

Kayseri Talas Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 29-30-31 Ağustos tarihlerinde Klasik Otomobil ve Antika fuarı düzenlendi. Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) ve Erciyes Tarihi ve Kültürel Antika Ürünler Derneği (EKADER)’in katılmış olduğu fuar, bugün son buluyor. Fuarda konuşan Erciyes Tarihi ve Kültürel Antika Ürünler Derneği Başkan Yardımcısı Sami Karaca, insanların hatıraları ile karşılaşmalarında aracı olduklarını ifade ederek, “EKOD (Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği), düzenlemiş olduğu etkinlikte sağ olsun kendileri bizlere de imkan sağlayarak beraber olma imkanı sundular. Öncelikle bütün dernek yetkililerine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bizim buradaki gayemiz insanları geçmişiyle, bir anısı bir hatırası ile karşılaştırmak. Adımız antikacı ama bizim bir gayemiz var. Her zaman kullandığımız bir sözcük var; antika eski eşya değildir. Tarihi olan, hikayesi olan bir eşyadır. Onun için insan buraya gelince burada bir eşya görür. Bir hatırasına benzetir. Sahiplenmek ister biz de aracı oluruz. En çok istediğimiz şey Kayseri halkının bu olayı yalnızca pazar alışverişi değil de kültürel faaliyet olarak değerlendirmesi noktasında bir çabamız var. Esnaflarımızla bir dayanışma içerisindeyiz. Uygun fiyatlarla sahiplendirmeyi düşündüğümüz çok güzel ürünler var” şeklinde konuştu.