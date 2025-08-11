Antikacılar Talas'ta Toplandı

Talas Belediyesinin klasikleri arasına giren Antika Pazarı, bu hafta sonu da yine renkli görüntülere sahne oldu.

Antikacılar Talas'ta Toplandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı müzayede ile hareketlenen pazarda yine onlarca antika eşya alıcısını buldu. 

Tarihi Harman Mahallesi Meydanında kurulan pazara ilgi yine büyüktü. Antika ev eşyalarından halı ve kilimlere, tesbihten para ve değerli eşyalara kadar binlerce ürün alıcısıyla buluştu. 

İl dışından gelen çok sayıda antikacının tezgah açtığı Antika Pazarında bir de müzayede düzenlendi. 

            Kıyasıya çekişmeye sahne olan müzayedede Başkan Yalçın da pey sürerek bazı antika eşyaların yeni sahibi oldu. 

Haber Merkezi

