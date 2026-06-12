Antikacılar, Yazı Karşılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla altı yıldır her ayın ikinci pazarı Talas'ta bir araya gelen antikacılar, bu buluşmayı haziran ayında da sürdürüyor. Antika tutkunları bu hafta sonu da yine açacakları tezgahlarla renkli görüntüler oluşturacak.

Antikacılar, Yazı Karşılıyor

Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini çeken Antika Pazarı, 14 Haziran Pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu özel etkinlik, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu vaat ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın girişimleriyle Kayseri’ye kazandırılan ve 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi Meydanı’nda başlayan Antika Pazarı serüveni, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde artan ilgiyle devam ediyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar, sadece Talas ve Kayseri’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor.

Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha nicesi… Binlerce ürün arasında kaybolmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde.

“GEÇMİŞE KURULAN KÖPRÜMÜZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekil Böhürler, 'Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor'
Milletvekil Böhürler, “Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor”
Melikgazi'de, Osmanlı Mahallesi'nin yolları yenileniyor
Melikgazi’de, Osmanlı Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
'EDS'lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti'
“EDS’lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti”
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ziyaret
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!