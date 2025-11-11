Antikanın Güzellikleri Talas'ta Hayat Buluyor

Halı ve kilimlerden antika ev eşyalarına, tesbihlerden madeni paralara, koleksiyon değeri yüksek birçok esere kadar binlerce ürünün sergilendiği pazar Talas’ı adeta açık hava müzesine dönüştürdü. Antikacılarla vatandaşları buluşturan etkinlik, ilçenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise her zamanki gibi mezat oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı açık artırmada renkli anlar yaşandı. Başkan Yalçın, pey sürerek bazı antika eserlerin de sahibi oldu.

Başkan Yalçın, Antika Pazarının Talas’ın kültürel hayatına kattığı değeri vurgulayarak “Birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı Antika Pazarımızda düzenlenen müzayede tatlı rekabetlere sahne oldu. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, keyifli alışverişler diliyorum. Bu organizasyon sadece bir pazar değil aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, geçmişle gelecek arasında köprü kurma gayretimizin bir parçasıdır.” dedi.