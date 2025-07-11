Antikanın Kalbi Bu Pazar Talas'ta Atacak

Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini gören Antika Pazarı, 13 Temmuz Pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu özel etkinlik, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu vaat ediyor.

Antikanın Kalbi Bu Pazar Talas'ta Atacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın girişimleriyle Kayseri’ye kazandırılan ve 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi Meydanı’nda başlayan Antika Pazarı serüveni, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde artan ilgiyle devam ediyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar, sadece Talas ve Kayseri’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor.

Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha nicesi… Binlerce ürün arasında kaybolmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde.

Her ayın ikinci pazar günü kurulan ve kentte geleneksel bir kültürel buluşma haline gelen bu özel pazar, 13 Temmuz’da Talaslılara ve Kayserililere farklı bir gün yaşatacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum.”

Haber Merkezi

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