Antrenör Gökdoğan, 'Hayatta her şeyin telafisi var ama sporun yok'

Beden Eğitimi Öğretmeni - Bilek Güreşi Antrenörü Davut Gökdoğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Spora Dair programına konuk olarak moderatör Berat Yunus Atıcı’nın sorularını yanıtladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni - Bilek Güreşi Antrenörü Davut Gökdoğan, yıpranmışlığın yaşla ilgili değil kasları kullanmamakla ilgili olduğunu ve spora küçük yaşta başlamanın önemine vurgu yaparak, “Aslında kaslarımızsın yaşlanması yoktur. Aslında organlarımız da çok yaşlanmıyor. Kullanmamaktan kaynaklı bir yıpranma oluyor. Kullanırsanız genç kalıyor. 78 yaşında bir performans sporcusu var. Onun yaptığı hareketleri ben yapamıyorum. Yaşla ilgili ise bastonla gezmesi lazım. Demek ki yıpranmışlık biyolojik olarak yaşla ilgili değil kullanmamakla ilgili. Siz bugün antrenmana başlarsanız kas yaşınız gençleşir. Ben 18’inde 60 yaşında gençler de biliyorum. Yani bastona düşecek seviyede. Hareket varsa yaşam var. Kas varsa ömür var. Hayatta her şeyin telafisi mümkün. Geçen zamanın telafisi yok kabul. Ama spora küçük yaşta başlanır, telafisi yoktur. Siz 27 yaşında başlayıp faydasını görürsünüz ama 5 yaşında, 7 yaşında başlayan bir çocuk bambaşka bir dünyanın insanı olur. Spor dünyasına giren insanlar kolay kolay çıkmıyorlar. Oradaki dünyanın tadını da anlatamıyorlar. O dünyaya yabancı insanlar da orayı tanımıyorlar. Aslında tanısalar, hemen pişman olup bir an önce spora başlarlar” açıklamalarında bulundu.