Antrenör Gökdoğan, 'Uykususuz kalırsanız muhtemelen sakatlanırsınız'

Beden Eğitimi Öğretmeni - Bilek Güreşi Antrenörü Davut Gökdoğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Spora Dair programına konuk olarak moderatör Berat Yunus Atıcı’nın sorularını yanıtladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni - Bilek Güreşi Antrenörü Davut Gökdoğan, sporcunun en çok dikkat etmesi gereken hususları sıraladı. Antrenör Gökdoğan, uykusuz kalınması durumunda sakatlanma ihtimalinin olduğuna da dikkat çekerek, “Uykususuz kalırsanız muhtemelen sakatlanırsınız. Uyku birinci önceliklidir. Sporcunun uykuya doyması lazım. Kasların ve kemiklerin uykuya doyması lazım. İkincisi yanlış diyet. Diyet dediğimiz zaman yanlış anlaşılabiliyor. Biz sporcularımızı aç bırakmıyoruz, yönlendiriyoruz. Hangi gıda yenilir, hangi gıda yenilmeze getiriyoruz olayı. Ama bir bakıyoruz ki illegal yerlerde reçete almış, aç kalıyor. Aç kalarak metabolik bir değişiklik yapamazsınız. Doktorların da söylediği gibi, sistem yeme üzerine kurulmuş. Aç kalmamazsın. Ama yanlış yemenin önüne geçebilirsin. Egzersiz yaparak uzun vadeye yaymak gerekir. Ve diğer husus: Sağlıklı su tüketimi. Beslenme, uyku ve suya dikkat etmezsek; bir de spora yeni başlayanlarda açısal çalışmalar var. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.