Antrenöre 30 maç ceza

Kayseri amatör küme takımlarından Gültepespor'un antrenörü Ahmet Duman'a tarihi bir ceza verildi. Antrenör Ahmet Duman 30 maç ceza aldı.

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  • 21.10.2023 18:05
  • Güncelleme: 21.10.2023 18:55
Antrenöre 30 maç ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri amatör küme takımlarından Gültepespor’un antrenörü Ahmet Duman’a tarihi bir ceza verildi. Antrenör Ahmet Duman 30 maç ceza aldı.

Kayseri U18 Ligi’nde mücadele veren Gültepespor ile Yahyalı Gençlerbirliği maçında yaşanan olaylar sonrası Gültepespor antrenörü Ahmet Duman’a 30 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Kayseri İl Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “14.10.2023 tarihinde oynanan Gültepespor U18- Yahyalı Gençlerbirliği U18 futbol müsabakasında Gültepespor U18 takımından 24727 lisans no’lu Ahmet Duman’ın tribündeki eylemleri ve hakem odasındaki eylemleri saldırı olarak nitelendirilmiş olup, hakem raporu doğrultusunda üst sınırdan ceza verilmesine, içtima uygulanmak suretiyle yarı oranda verilecek cezada artırım yapılmasına, ayrıca FDT madde 11 uyarınca tekerrür uygulanmak suretiyle verilecek cezanın yarı oranda artırılması suretiyle Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1-a, 44/2-a, 10/2, 11/1 ve 98. Maddeleri gereğince (30) maç süreyle soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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