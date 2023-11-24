Antrenörlere taş çıkaran öğretmen

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Cemal Koşmaz, yetiştirdiği sporcularla antrenörlere taş çıkartıyor. Koşmaz, 'İnsanlara bir şeyler katabilmek, bir şeyler öğretebilmek çok ayrı bir duygu' dedi.

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  • 24.11.2023 14:53
  • Güncelleme: 24.11.2023 15:54
Antrenörlere taş çıkaran öğretmen
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi’nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Cemal Koşmaz, yetiştirdiği sporcularla antrenörlere taş çıkartıyor. Koşmaz, “İnsanlara bir şeyler katabilmek, bir şeyler öğretebilmek çok ayrı bir duygu” dedi.

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi’nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Cemal Koşmaz, atletizm dalında 100’ün üzerinde öğrencinin hayatına dokundu. Küçük yaştan yetiştirdiği öğrencileri milli takım seviyesine kadar eğiten Koşmaz, yetiştirdiği öğrencilerin derece almasında da büyük katkıda bulundu. Öğrencilerin hepsinin çocuğu gibi olduğunu söyleyen beden eğitimi öğretmeni Cemal Koşmaz, “Dünya 2’incisi olan, Balkan şampiyonu olan, Balkan 2’incisi olan çocuklarımız var. Yine bu yaz Avrupa Gençlik Olimpik Festivali EYOF’taydık. EYOF’ta 4’üncü olan çocuğumuz var. Şu anda 12 tane Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) sporcumuz, 8 tane Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcumuz, 7 tane de milli sporcumuz var. Aktif spor yapan 70 tane sporcumuz var. Bu zamana kadar yetiştirdiğimiz sporcu sayısı 100’ün üzerindedir. Bunların içerisinde beden eğitimi öğretmeni, asker, polis olan ve halihazırda çalışıp, milli takımı hedefleyen çocuklarımız var. Sürekli çalışıyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. İşimizi sevdiğimiz için bu tempo bize mutluluk veriyor. 3 ve 4’üncü sınıfta aldığımız öğrencilerimiz var. Küçükken yanımızda olup, bir yerlere geldiğini görmek bize çok büyük mutluluk veriyor. Öğrencilerimiz zaten çocuğumuz gibi oluyor. Onları oralarda görebilmek ve bayrağımızı dalgalandırabilmek çok büyük hazlar veriyor. Bu durumlar bizi daha çok öğrenci yetiştirmeye teşvik ediyor. Daha çok çalışmayı arzuluyoruz. İnsanlara bir şeyler katabilmek, öğretebilmek çok ayrı bir haz, mutluluk ve duygu” şeklinde konuştu.

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İHA

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